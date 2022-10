Beatriz Gosta explica ausência das redes sociais: “Estou muito doente”

Marta Bateira, mais conhecida como Beatriz Gosta, explicou, esta segunda-feira, 24 de outubro, o porquê de andar ausente das redes sociais. “Estou muito doente”, afirmou.

A humorista revelou, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, que tem estado “muito doente” em casa, referindo que tem registado nos últimos dias “febre, tosse, e borbulhas no corpo”.

“Estão aqui a perguntar por que estou desaparecida. Estou muito doente, mesmo”, disse a comediante.

“Estou com febre, com tosse, com muito ranho e com umas borbulhas no corpo todo, acho que é da febre, arrebenta tudo… Não sei o que é que isto é”, acrescentou.

De seguida, Beatriz Gosta contou que a sua filha, Luiza, também está doente. “A Luiza também está com a virose, foi ela que me pegou, está com ranho, com tosse e com menos febre do que eu”.

Com estes sintomas, a humorista acabou por se deslocar ao hospital após ter testado negativo à covid-19.