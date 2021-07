Beatriz Gosta revela que a filha está infetada com covid-19: “Não estava a respirar direito”

Depois de ter sido infetada com a covid-19, Beatriz Gosta revelou que a sua filha, Luiza, também contraiu o novo coronavírus.

A comediante dirigiu-se às urgências do hospital porque a sua filha, de três meses, não estava a respirar de forma correta e tossia muito, tal como contou, esta quinta-feira, 8 de julho, no perfil de Instagram.

“Hoje fui às urgências com a Luiza porque ela estava a chiar a respirar. Estava com o nariz entupido, não estava a respirar direito e estava a tossir também”, disse, num vídeo publicado.

Na unidade de saúde, Beatriz Gosta descobriu que a menina está infetada com a covid-19. Entretanto, a humorista já está em casa com a bebé e a medicação certa para tratar os sintomas.

Quando soube que tinha contraído o novo coronavírus, a humorista revelou estar com febre. Porém, na altura, a artista garantiu que a filha estava assintomática: “Tenho febre, mas a Luíza está assintomática até agora e ainda bem. Não sei onde é que apanhei, as pessoas com as quais eu estive não têm. Tenham cuidado, que o bicho anda aí pesado”.