Beatriz Gosta desvenda identidade do pai da filha

Beatriz Gosta desvendou, esta sexta-feira, 19 de março, no dia em que se celebrou o Dia do Pai, a identidade do progenitor da sua filha, Luiza.

A humorista deixou uma mensagem, no perfil de Instagram, para mostrar a bebé “mega cabeluda e bochechuda de lábio”, tal como a própria descreveu. No final, a comediante desejou um “feliz Dia do Pai” ao pai de Luiza, identificando o perfil de Daniel Félix.

“Bom dia, amores bons da minha vida! Cá está a Luiza, mega cabeluda e bochechuda de lábio delineado como o meu, nariz batatudo e olhos rasgados. Perfeita!” começou por elogiar Beatri Gosta.

“Nasceu domingo às 10h52 no melhor sítio do país, Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde de 37 semanas e 5 dias […] com 3,185 kg e 49 cm. Muito obrigada pelas mensagens lindas, não fiquem preocupados, nós estamos bem […]. Já agora, Feliz Dia do Pai Daniel Félix”, prosseguiu.