Beatriz Gosta lembra susto com a filha, Luiza: “Ficou roxa e sem respirar”

Beatriz Gosta continua a partilhar no Instagram as primeiras semanas de vida da primeira filha. Desta vez, a repórter da RTP recorda o grande susto que apanhou com Luiza.

Depois de ter saído do hospital e chegado a casa, com o namorado, Daniel e a cantora e amiga Capicua, Beatriz Gosta viu o companheiro com a pequena nos braços “como se fosse um boneco teso, roxo, quase preto”.

“Ela tinha-se engasgado com o bolsar e ficou sem respirar”, justificou a repórter do programa “5 Para a Meia-Noite” nas redes sociais.

Capicua sugeriu, então, que Daniel “soprasse” para o rosto da bebé e, depois de algumas massagens nas costas, “começa a ganhar uma cor mais natural, começa a voltar a ela, a respirar”, acrescentou Beatriz Gosta que, no final do susto, teve “um ataque de choro”.