Beatriz Gosta vai ser mãe pela primeira vez

iz Gosta vai ser mãe pela primeira vez. A humorista anunciou, esta quinta-feira, a sua gravidez no regresso do “5 Para a Meia-Noite” à antena da RTP1.

A comediante estava sentada ao lado da apresentadora Inês Lopes Gonçalves e dos convidados Samuel Úria e Salvador Martinha quando revelou a primeira gestação em frente à câmara.

“Não é teste de Covid-19. Eu testei positivo naquele teste que se faz xixi para o pau. Nossa senhora!” afirmou, revelando que, neste momento, está “de coração na boca”.

Assim que a revelação foi feita, no estúdio começaram a cair confetes e os três convidados que ali estavam deram-lhe os parabéns. No ecrã de fundo, Inês Lopes Gonçalves partilhou ainda uma imagem da ecografia do bebé.