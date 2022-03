Beatriz Gosta revela sexo do bebé em direto no “5 Para a Meia-Noite”

Beatriz Gosta revelou, esta quinta-feira, o sexo do bebé que aí vem. A humorista ficou a saber da novidade durante a transmissão em direto do programa “5 Para a Meia-Noite”, da RTP1.

Depois de ter anunciado a gravidez a 15 de outubro, a comediante tem partilhado diversos momentos desta primeira experiência no formato da estação pública. Por isso, o episódio em que ficou a saber o sexo do bebé aconteceu em direto.

Com a ajuda do escritor Valter Hugo Mãe, Beatriz Gosta bateu numa pinhata até ser rebentada. Assim que caíram confetes ao chão estava uma bola de plástico com o sexo do bebé.

Resultado? A humorista vai ter uma menina. “Mais uma mulher no mundo”, afirmou.