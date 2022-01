Beatriz Gosta testa positivo à covid-19: “A minha filha está assintomática”

Beatriz Gosta testou positivo à covid-19. A repórter da RTP alertou os seguidores para os sintomas nas redes sociais.

Visivelmente debilitada, Beatriz Gosta publicou um vídeo no Instagram no qual informou que contraiu o novo Coronavírus.

“Sábado de manhã acordei com umas tonturas que nem conseguia pegar na Luísa. Estava com dores de cabeça e apoquentada”, começou por descrever os sintomas.

“Fui medir a febre e tinha 38 graus. Fui fazer o teste (de covid-19) e deu positivo. Vou ter de ficar 18 dias em isolamento”, lamentou.

“Tenho febre, mas a Luísa está assintomática até agora e ainda bem. Não sei onde é que apanhei, as pessoas com as quais eu estive não têm. Tenham cuidado, que o bicho anda aí pesado”, alertou Beatriz Gosta.