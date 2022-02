Bebé de Diogo Piçarra e Mel Jordão tem de fazer fisioterapia

Mel Jordão, companheira do cantor Diogo Piçarra, revelou, esta quinta-feira, 28 de janeiro, que a filha do casal, Penélope, foi diagnosticada com hipersensibilidade da anca há um mês.

A maquilhadora profissional contou que a bebé foi diagnosticada com hipersensibilidade da anca. Através dos Instastories, a companheira do artista explicou do que se trata esta doença.

“Ela foi diagnosticada com hipersensibilidade da anca. Isto é quando o bebé tem mais flexibilidade do que aquilo que é comum. No caso da Penélope não é nada de grave até porque é de fácil resolução”, começou por explicar.

“O que vai ter de acontecer aqui é que ela vai ter de fazer fisioterapia para corrigir. Porque isto pode causar atrasos no caminhar e é provável que cause algumas entorses”, acrescentou.

Até ao momento, a filha do casal tem feito fisioterapia duas vezes por semana. “Já notámos muita diferença nela, ela não gatinhava de joelhos, arrastava-se e agora já gatinha”, afirmou.