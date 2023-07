Bebé de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já está em casa

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey foram pais pela primeira vez. Deram as boas-vindas a Vicente, que já se encontra em casa.

Vicente Blue nasceu no passado domingo dia 9 de julho. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão receberam o seu primeiro filho nos braços. A notícia foi dada pelo casal através das redes sociais, com um retrato em família, dos atores com o bebé.

Passados alguns dias do nascimento, o recém-nascido está finalmente em casa. A informação foi dada por Lourenço, que partilhou um registo do bebé no qual escreveu “Home (casa)”.

O casal não deu informações sobre Vicente ou sobre o parto. Contudo, Nuno Graciano, comentador e amigo de Lourenço Ortigão, abordou o assunto numa das edições do programa “TVI Extra” e contou alguns detalhes.

“O bebé nasceu no dia 9 e eles conseguiram só no dia 11 dar a notícia ao país e às pessoas que gostam deles, o que mostra que, se as coisas foram bem feitas, de facto, neste país consegue-se ter vida privada”, começou por dizer Nuno.

“O Vicente Blue nasceu no dia 9, com 3,750 quilos. É um bebézão grande e encontra-se de perfeita saúde. A Kelly teve parto natural, estão felizes, é uma harmonia. É um príncipe num castelo”, revelou ainda.