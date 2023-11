Bebé de Kourtney Kardashian está para nascer e já se sabe o nome

Kourtney Kardashian está grávida, pela quarta vez, e Travis Barker revelou o nome do bebé e quando está para nascer.

Kourtney Kardashian está grávida e à espera do seu quarto filho, desta vez, fruto do seu casamento com Travis Barker, o baterista da banda Blink-182, que atuou recentemente na Altice Arena, em Lisboa.

O músico esteve presente no podcast “One Life, One Chance” e deu novas informações acerca do bebé, como o nome escolhido e para quando está prevista a data do nascimento.

“Rocky” é o nome que estão a planear dar ao bebé e, segundo o artista, o filho do casal estaria para nascer no Halloween ou então nesta primeira semana de novembro.

Desta forma, “Rocky” vem juntar-se aos três filhos de Kourtney, Mason, Penelope e Reign, fruto da relação terminada com Scott Disick, assim como aos filhos de Travis: Landon, Atiana e Alabama.

De relembrar que a irmã mais velha do clã Kardashian teve que ser submetida a uma cirurgia fetal de urgência.