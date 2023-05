Bebé de Mafalda Rodiles celebra um mês: “Cada filho é único”

António, o bebé de Mafalda Rodiles e Gustavo Santos, celebrou um mês e a influenciadora digital assinalou a data nas redes sociais.

Dias de festa e celebração: Mafalda Rodiles e Gustavo Santos estão a assinalar o primeiro mês do bebé António.

“Como assim já passou um mês? Como assim ele não é mais um recém nascido? Foram 30 dias de puro amor. Horas que passaram a voar. Várias noites mal dormidas mas sempre com um sorriso no rosto, mesmo no escuro, mesmo quando os olhos custaram a abrir”, escreveu a influenciadora digital nas redes sociais.

“Achamos que ao terceiro já sabemos muita coisa, mas cada filho é único”, acrescentou Mafalda Rodiles.

“Lembro-me da Mel simplesmente não dormir de dia e andar no sling comigo o tempo todo.

O António dorme mais de dia do que de noite e eu não tenho usado o sling, nem sei bem porquê… Talvez porque não tenho pressa de fazer nada, talvez porque assumi que estes meses são para me dedicar a ele”.

“Então ficamos horas num namoro sem fim, a olhar um para o outro, às vezes dormimos entre puxões de cabelo, risos e trocas de fraldas”, disse ainda.

“Todos os dias há algo novo, um sorriso, um olhar, um barulho diferente, todos os dias as feições mudam um pouco e alguma roupinha deixa de servir”.

“Apetece-me pedir-lhe para não crescer tão rápido mas como isso não é possível, vou apenas aproveitar cada segundo”, rematou Mafalda Rodiles.