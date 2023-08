Bella Hadid conta tudo sobre a luta contra a doença de Lyme

A modelo Bella Hadid foi diagnosticada com a doença de Lyme há alguns anos e contou sobre a luta contra o problema de saúde.

Bella Hadid foi diagnosticada, há alguns anos, com a doença de Lyme. Essa condição, segundo o site da CUF, caracteriza-se por ser uma doença infecciosa, não contagiosa, transmitida pela mordedura de carraças, afetando a pele e podendo evoluir para problemas crónicos nos órgãos como o coração ou o sistema nervoso central.

A modelo já abordou o seu problema de saúde diversas vezes publicamente e voltou a fazê-lo. Nas redes sociais, atualizou o seu estado de saúde e contou sobre a luta que tem tido.

“A ‘eu’ mais nova que sofreu ficaria tão orgulhosa de mim por não ter desistido de mim mesma”, começou por escrever.

“Grata à minha mamã por ter mantido todos os meus registos médicos, ficar ao meu lado, nunca sair da minha beira, proteger, apoiar, mas, acima de mudo, acreditar em mim durante tudo isto”, afirmou.

“Viver nesse estado, que ia piorando com o tempo e o trabalho, enquanto tentava deixar a mim, à minha família e às pessoas que me apoiam orgulhosos, custou-me um preço que não consigo explicar. Estar tão triste e doente com mais bênçãos/privilégios/oportunidades/amor ao meu redor foi possivelmente a coisa mais confusa de todas”, acrescentou,

“Algo que quero expressar a todos é que 1 – eu estou bem e vocês não precisam se preocupar, e 2 – eu não mudaria nada no mundo. Se tivesse de passar por tudo outra vez, para chegar aqui, neste exato momento em que estou agora, com todos vocês, finalmente saudável, eu faria tudo novamente. Isso tornou-me quem eu sou hoje”, confidenciou.

“Tentei escolher as fotos mais positivas que pude porque, por mais dolorosa que tenha sido esta experiência, o resultado foi a experiência mais esclarecedora da minha vida, cheia de novos amigos, novas visões e um novo cérebro”.