Bella Hadid está a receber ameaças de morte por descender de palestinianos

Pela primeira vez, Bella Hadid falou sobre o conflito entre Israel e o Hamas e revelou estar a receber ameaças.

O conflito entre Israel e o grupo palestiniano Hamas teve início há três semanas e já vitimou milhares de pessoas. Nas redes sociais, Bella Hadid quebrou o silêncio e fez um desabafo sobre a guerra.

Filha de pai palestiniano, a modelo confessou estar a receber “centenas de ameaças de morte diariamente”. “O meu número de telefone foi descoberto e a minha família sente-se em perigo. Mas não posso continuar em silêncio. Medo não é uma opção”, escreveu.

“Choro pelas famílias israelitas que têm lidado com a dor e as consequências. Independentemente da história do país, condeno os ataques terroristas contra qualquer civil, em qualquer lugar. Fazer mal a mulheres e crianças e infligir terror não faz, e não deve fazer, nada de bom para o movimento Palestina Livre”, continuou.

“É importante compreender as dificuldades do que é ser palestiniano, num mundo que nos vê apenas como terroristas que resistem à paz. É prejudicial, é vergonhoso e é categoricamente falso”, contou.

“A minha família testemunhou 75 anos de violência contra o povo palestiniano – sobretudo invasões brutais de colonos que levaram à destruição de comunidades inteiras, a assassinatos a sangue frio e à remoção forçada de famílias das suas casas. A prática dos colonatos em terras palestinianas continua até hoje”.

No final, Bella disse: “Estou ao lado da humanidade, sabendo que a paz e a segurança nos pertencem”.