“Ben” sobre a covid-19: “Queria sair do quarto, queria ir ter com os meus”

Depois de ter revelado que está recuperado do covid-19, Rúben Vieira revelou detalhes sobre a experiência de contrair o vírus.

“Ben” contou, em direto no TVI24, que teve sintomas leves semelhantes a uma gripe porém, dos pormenores que mais o incomodaram foi o facto de não puder sair do quarto e estar com a família.

“Costumo dizer que é mais chato aquelas dores no corpo. […] A única coisa que pensava mesmo é que queria sair do meu quarto E queria ir ter com os meus”, explicou, acrescentando que “felizmente conseguiu não contaminar” a família.

Sobre como pode ter contraído o novo coronavírus, o marido de Rita Ferro Rodrigues sublinhou que não sabe, mas “trabalha com muita gente”. “Sei que era daquelas pessoas até muito chatas com as máscaras, com a desinfeção das mãos e dos locais onde estava a trabalhar”, realçou.

Recorde-se que também Rita Ferro Rodrigues cumpriu isolamento após ter estado em contacto com o marido.