Benedita Pereira celebra aniversário do filho

Álvaro completou oito meses e a atriz fez a festa nas redes sociais. Os seguidores também deram os parabéns ao bebé.

Já passaram oito meses desde que Benedita Pereira foi mãe pela primeira vez e a intérprete assinalou a data nas redes sociais.

“Oito meses e um dia do senhor Álvaro”, brincou a atriz na sua conta de Instagram.

Os seguidores reagiram de imediato e milhares cantaram os parabéns ao bebé de Benedita Pereira, que é fruto da relação da atriz com Francisco Roldão Cruz.

A artista esteve recentemente em cena no Porto com a peça “Comédia de Bastidores”, no Teatro Nacional de São João.