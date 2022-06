Benedita Pereira fez as delícias dos seus seguidores esta quarta-feira, 22 de junho, ao fazer uma partilha rara com o seu filho, Álvaro.

A atriz, de 36 anos, publicou no seu perfil de Instagram uma fotografia com o menino de dois anos. No registo fotográfico Álvaro, de dois anos, surge abraçado a uma girafa de peluche.

“Batizámos a girafa de… Shakira”, legendou a intérprete.

Recorde-se que a criança é fruto do casamento que Benedita Pereira mantém com Francisco Eduardo Cruz.