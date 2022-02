Benedita Pereira mostra novo visual ao acordar e de roupão

A atriz cortou o cabelo e resolveu mostrar o novo visual aos seguidores logo pela manhã, sem maquilhagem e roupão.

Novo mês a chegar, novo visual. Benedita Pereira renovou o “look” e os seus cabelos longos deram agora lugar a um visual mais “curtinho”.

Se a mudança já motivava a curiosidade dos seguidores, o facto de se mostrar como nova ao acordar, ainda de roupão e sem maquilhagem, garantiu ainda mais aplausos dos fãs.

“Eu sou aquela pessoa que espera pelo acordar do dia a seguir para ver se o novo corte de cabelo funciona de facto ou não”, começou por brincar no perfil de Instagram.

“E agora sou aquela pessoa que o mostra nessa versão de pijaminha e roupão, sem make up, sem pentear e só com um filtrinho básico para manter a qualidade do feed. O que acham desta nova Benny?”, perguntou Benedita Pereira aos seguidores.

Os elogios foram muitos e o amigo Manuel Moreira, dos tempos dos “Morangos com Açúcar”, deixou clara a sua opinião: “Gosto de todas as Bennys!”