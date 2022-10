Benedita Pereira recorda pior cena dos “Morangos com Açúcar”: “Fui para trás da carrinha e foi desconfortável”

Benedita Pereira recordou a pior cena que fez enquanto estava a gravar a série “Morangos com Açúcar”, da TVI, entre 2003 e 2005.

A atriz, de 37 anos, foi desafiada a partilhar a pior cena que teve na série juvenil, durante a rubrica “Cara Podre”, da rádio RFM, com Joana Cruz e Rodrigo Gomes.

“Uma das minhas primeiras cenas foi bastante desconfortável, agora devem ter mais cuidado com essas coisas. Na altura não se tinha muito cuidado e eu tinha 17 anos. Era logo uma cena ‘caliente’ com o João Catarré na parte de trás de um ‘pick up’”, lembrou.

“Não me senti nada à vontade. Na altura, não me senti nada protegida. Era do género: ‘és atriz, escolheste esta profissão e agora tens de mandar esta cena. Nunca me vou esquecer da maneira como me senti: ‘Não há aqui cuidado nenhum’”, acrescentou.