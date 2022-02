Benedita Pereira revela qual o pior ator de “Morangos com Açúcar”: “Realmente mudou de profissão”

Benedita Pereira revelou qual foi o pior ator com quem se cruzou na série “Morangos com Açúcar”, da TVI.

A atriz, de 35 anos, afirmou, na rúbrica “Pressão no Ar” do programa “5 Para a Meia Noite”, da RTP, que Gustavo Santos foi o pior ator com quem se cruzou na série juvenil que protagonizou na primeira temporada.

“Há uma pessoa. Já não é ator, portanto posso dizer, não era grande coisa. O Gustavo Santos fez uma participação. Ele não é mau, mas realmente mudou de profissão. O caminho dele era outro”, afirmou, respondendo à pergunta dos apresentadores Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha.

A artista estreou-se na primeira temporada de “Morangos com Açúcar”, em 2003. Benedita Pereira fez par romântico com João Catarré.