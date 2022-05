Benedita Pereira revela que casou em segredo

Benedita Pereira marcou presença no vespertino “Júlia”, na SIC, esta quinta-feira, 26 de maio, e falou sobre a sua relação com Francisco Eduardo Cruz.

Em conversa com Júlia Pinheiro, a atriz confessou que casou em segredo: “Nem os meus pais sabiam. Foi de um dia para o outro”.

A intérprete confessou ainda como conheceu o companheiro: “Descobri-o em Lisboa, apesar dele não ser de Lisboa. É de Aveiro e também estudou no Porto. Aliás, ele conhece mais pessoas do Porto do que eu, o que é estranho. Ele é artista e além de termos um filho em comum e de sermos casados, temos também projetos em comum, complementamo-nos”.

“Nunca falei muito porque ele não tem a minha profissão (…) Há um pacto, que não tem cláusulas, mas é uma coisa que nós gostamos de preservar. Ele não escolheu esta profissão, escolheu-me a mim”, explicou.

O casal casou há quatro anos e tem um filho em comum, porém mantém a sua relação afastada do olhar atento do público.