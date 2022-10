Benedita Pereira revela reação dos pais ao casamento em segredo: “Até ficaram contentes”

Benedita Pereira revelou a reação dos pais ao casamento em segredo com Francisco Eduardo Cruz, que aconteceu em 2018.

A atriz, de 37 anos, marcou presença na rádio RFM. Durante a conversa com Joana Cruz e Rodrigo Gomes, a intérprete abordou a forma como os pais reagiram ao casamento em segredo.

“Eles riram-se e disseram só mesmo vocês”, começou por recordar.

“Já era o meu segundo casamento, portanto eles até ficaram contentes de não ter que… estás a perceber? Olha está feito, eles gostam do rapaz portanto está tudo impecável”, acrescentou.

A intérprete lembrou ainda o momento em que o conheceu o companheiro. “Descobri-o em Lisboa, apesar dele não ser de Lisboa. É de Aveiro e também estudou no Porto. Aliás, ele conhece mais pessoas do Porto do que eu, o que é estranho”, contou.

Benedita Pereira e Francisco Eduardo Cruz são pais de Álvaro, de quatro anos.

Durante a mesma conversa, a artista confessou a pior cena que gravou durante o seu tempo na série “Morangos com Açúcar”, da TVI, entre 2003 e 2005. “Fui para trás da carrinha e foi desconfortável”, referiu.