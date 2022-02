Bernardina Brito assinala aniversário da filha com texto emotivo

Bernardina Brito é uma mãe orgulhosa e fez questão de assinalar o aniversário da sua filha Kyara nas redes sociais.

A ex-concorrente do “reality show” “Casa dos Segredos”, da TVI, partilhou um conjunto de fotografias da menina às quais juntou um texto carregado de emoção. A pequena celebrou quatro anos, neste sábado, 6 de novembro,

“Faz hoje 4 anos já eu te tinha nos meus braços, eras pequenina, cabeluda e gritavas tanto. Vinhas cheia de fome pegas-te logo no peito. Lembro me de todos os pormenores como se estivesse acontecer novamente”, começou por escrever.

A mãe babada aproveitou para destacar algumas das características da filha. “Tens vindo a dar a conhecer uma menina muito especial, com uma personalidade muito vincada és:

Meiga, atenciosa, amiga, brincalhona, vaidosa, trapalhona, respondona, traquina.

Tens tantas qualidades como defeitos, mas quando penso em ti, sinto AMOR, és a menina dos meus olhos aquela menina que eu olho e agradeço a Deus por cada traço que te deu, parece que foste desenhada ao pormenor ÉS TÃO LINDA MINHA FILHA”, acrescentou.

“Quanto a nós e à nossa união inexplicável, podes ter a certeza que vai continuar assim porque de facto não dá para explicar, mas uma coisa eu te garanto eu vou lá estar sempre, seja qual for o momento eu vou lá estar ao teu lado…. Te amo muito minha menina linda Feliz Aniversário”, rematou.

Kyara é fruto da relação que Bernardinda Brito manteve com Pedro Almeida, no entanto, é ainda mãe de Kévim, fruto da relação já terminada com Tiago Ginga.