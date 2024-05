Bernardina Brito: “Será que fui má mãe porque escolhi o pai errado para o meu filho?”

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” esteve à conversa com Júlia Pinheiro, a quem falou sobre a relação com o pai do filho, Tiago Ginga.

Em 2013, Bernardina Brito ficou conhecida pela participação na “Casa dos Segredos”, onde se apaixonou por Tiago Ginga. Aos 19 anos, a ex-concorrente ficou em quinto lugar no “reality show” da TVI.

O namoro continuou fora dos holofotes e os dois tiveram um filho, Kévim, de sete anos. Durante a gestação, Tiago Ginga traiu Bernardina Brito. “Tivemos muitos altos e baixos na relação. Mas eu, como gostava, ia sempre atrás”, revelou, em conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC.

Bernardina explicou que, durante o primeiro ano de vida do filho, “não houve interesse” pela parte do pai. Mais tarde, o ex-casal reencontrou-se num novo “reality show”.

Atualmente, a criança não tem uma relação próxima com o progenitor. “Eu fui sempre incutindo e houve uma altura em que eles se deram tão bem… E, de repente, ele volta a desaparecer. Aquilo para o miúdo é um abalo, neste momento ele rejeitou, não quer [conviver com o pai]. Nem sequer se pode falar no nome dentro de casa”.

Em lágrimas, Bernardina refletiu: “Será que fui uma má mãe por escolher o pai errado para o meu filho?”.