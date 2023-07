Bernardo Silva: em vez de prendas de casamento, pediu donativos para associações. Catarina Furtado agradeceu

Bernardo Silva casou-se no início do mês. Mas, ao invés de receber presentes pela cerimónia, pediu que os convidados doassem para associações, uma delas, a da Catarina Furtado.

O atleta do Manchester City e da Seleção Nacional Bernardo Silva casou-se com Inês Degener Tomaz no dia 1 de julho. O casal, após a cerimónia, embarcou para a sua lua-de-mel nas Maldivas.

De volta a Portugal, foram recebidos com um grande agradecimento. De quem? De Catarina Furtado.

O motivo? Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz tornaram o seu casamento também “numa ação de solidariedade”. Ao invés de presentes pela data especial, o casal pediu aos convidados que fizessem donativos para associações, sendo uma delas a de Catarina Furtado.

A apresentadora explicou o sucedido através das suas redes sociais, na qual também posou com o casal recém-casado e a irmã de Inês.

“Desejo as maiores felicidades ao Bernardo Silva e à Inês Degener Tomaz por todas as razões e também porque escolheram transformar o dia especial do seu casamento numa ação de solidariedade”, começou por referir Catarina.

Explicou de seguida o porquê: “Renunciaram aos presentes e pediram aos seus convidados para entregarem um donativo a duas associações, uma delas, a Corações Com Coroa. Muito obrigada pelo vosso coração coroado! Abraço meu e de toda equipa da CCC!”.