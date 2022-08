Bernardo Sousa chora a morte do “cãopanheiro”: “Descansa em paz”

Bernardo Sousa está de luto depois da morte do seu cão. O piloto de ralis já reagiu à perda do animal nas redes sociais, deixando um breve testemunho.

O namorado da influenciadora digital Bruna Gomes partilhou o momento difícil que está a viver, no perfil de Instagram, com os seguidores. “Descansa em paz, meu cãopanheiro”, pode ler-se na imagem.

Atualmente, o piloto está na Madeira com a companheira, com quem começou a namorar dentro do “Big Brother Famosos” (TVI).

Bernardo Sousa participou, recentemente, no Rali da Madeira, que ficou marcado pela morte da menina de oito anos.

O atleta lamentou o sucedido, enviando as condolências à família. “Gostaria de endereçar à família da menina que nos deixou prematuramente as minhas sentidas condolências. Que Deus dê força a esta família”, escreveu.

A morte da menina foi confirmada pela organização do Rali. “A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira e Direção de Prova lamentam confirmar que a jovem envolvida no incidente ocorrido durante a PEC 17 Rosário 2, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos”, pode ler-se no comunicado.