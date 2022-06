Bernardo Sousa e Bruna Gomes esclarecem que vão adiar viagem a Paris

Bernardo Sousa e Bruna Gomes explicaram, este sábado, 11 de junho, que a viagem a Paris planeada e adquirida ainda dentro do “Big Brother Famosos 2” (TVI) vai ter de ser adiada.

O piloto de ralis e a vencedora do “Big Brother – Desafio Final” estiveram à conversa com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua no “Em Família” e esclareceram a situação dos bilhetes para Paris.

“Tenho uma pergunta para fazer. Não gosto destas coisas e fiquei à espera da viagem a Paris dia 29 de maio… e agora?” perguntou a apresentadora sobre os bilhetes que Bernardo Sousa ofereceu a Bruna Gomes quando surgiu de grua na casa do “BB”.

“Ela agora vai para a Madeira, para os Açores, eu tenho o rali para a semana e depois podemos ir”, disse o piloto.

A influenciadora digital adiantou que vai voltar ao Brasil por ter assuntos pendentes. “Para viver em definitivo ainda não sei. […] Tenho que voltar para resolver várias coisas. Vim e deixei coisas em pendente porque achava que ia ficar pouco tempo”, contou.

“Sobre Paris e eu cheguei cá fora e disse: ‘Preciso de férias’ e todos se riram à gargalhada. ‘Férias? Não vão existir férias, Bruna’”, acrescentou.

Lembre-se que os dois começaram a namorar dentro da edição do “Big Brother Famosos 2”, do qual Bernardo Sousa saiu vencedor.