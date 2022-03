Bernardo Sousa e Bruna Gomes jantam a sós no “BB Famosos”: “Olhei para ti de outra forma”

Bernardo Sousa e Bruna Gomes jantaram a sós dentro do “Big Brother Famosos”, da TVI, depois de terem sido indicados pela presidente da casa, Marie.

O piloto de corridas e a influenciadora digital brasileira juntaram-se para um jantar a dois, longe dos colegas da casa mais vigiada do país. Durante o convívio, os dois tiveram de responder a perguntas dos concorrentes.

Questionado sobre se iria jantar novamente com a colega, o piloto respondeu que jantaria “todos os dias”. Bernardo Sousa foi mais longe e admitiu que olhou para Bruna Gomes de “outra forma”.

“É verdade, fiquei a olhar para ti de uma outra forma. Realmente, gosto de pessoas inteligentes, pessoas um bocadinho como eu, que defendem os outros, que se comunicam com os outros de uma forma com proteção, com carinho. E acho que isso é uma questão de princípio interior, de bondade”, explicou.

“É mesmo de coração! Acho que tu és mesmo uma verdadeira perolazinha de sentimentos, de personalidade e isso não se compra”, acrescentou.

O momento terminou com uma dança entre os dois depois de terem sido “apanhados” pelo “Big” a tentar levar comida para dentro da casa. “Foi uma ótima companhia”, admitiu a concorrente, em jeito de despedida.