Bernardo Sousa fala sobre Bruna Gomes no “Conta-me”

O ex-concorrente do “Big Brother” Bernardo Sousa é o próximo convidado de Maria Cerqueira Gomes no “Conta-me” e abre o coração na entrevista.

Já no próximo sábado, dia 15 de julho, mais uma entrevista do programa “Conta-me” vai para o ar. O próximo convidado de Maria Cerqueira Gomes é Bernardo Sousa, ex-participante do “Big Brother”.

Nas redes sociais, a conta oficial da TVI já publicou alguns relances da conversa de Bernardo e Maria. Durante a entrevista, e como se vê no vídeo, o piloto fala sobre Bruna Gomes, a namorada, que conheceu no “reality show”.

“O Bernardo é o mesmo, a essência é a mesma. Ela poliu os demónios do Bernardo. Eu tinha coisas muito boas, que estão cá e que continuam a haver, e ela puxa o melhor de mim”, desabafa sobre a “influencer”.

Maria Cerqueira Gomes pergunta a Bernardo: “Como é que te vês daqui a dez anos?”. O ex-concorrente responde: “Com dois filhos, com a Bruna, com saúde e o resto… O resto vem por acréscimo”.

Bernardo Sousa e Bruna Gomes conheceram-se numa edição do “reality show” “Big Brother Famosos 2” da TVI. A relação cresceu aos olhos dos telespectadores e mantém-se até hoje.