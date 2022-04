Bernardo Sousa leva colegas do “Big Brother” a passear de catamarã

Bernardo Sousa foi passear, esta quarta-feira, 27 de abril, com os colegas do “Big Brother Famosos” (TVI) no seu catamarã Sardinha do Tejo.

O piloto, que venceu o “reality show” da estação de Queluz de Baixo, recebeu na sua embarcação a motor Miguel Azevedo, Marco Costa, Nuno Graciano, Vanessa Silva, Pedro Pico, Fernando Semedo, Virgínia Lopez, Melão e Mafalda Matos.

Durante o final de tarde, os vários ex-concorrentes do formato foram publicando diversos vídeos e fotografias do momento de diversão. “Família”, escreveu o piloto numa das publicações que partilhou no InstaStories.

A namorada do atleta, Bruna Gomes, não conseguiu estar presente por estar a participar no “Big Brother – Desafio Final”. Recorde-se que os dois começaram a namorar dentro do “BB Famosos”.