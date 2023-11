Bernardo Sousa muda de visual e surge de cabelo platinado

Nas redes sociais, Bernardo Sousa mostrou a sua mudança de visual. O piloto abandonou o cabelo escuro e surge com os fios platinados.

Do castanho ao loiro, quase branco. Foi essa a mudança no visual de Bernardo Sousa. O piloto abandonou os cabelos escuros e surgiu com os fios platinados, como mostrou nas redes sociais.

“De um castanho a um loiro platinado deslumbrante, Bernardo Sousa está radiante com o seu novo look, e afirma: ‘O ano está a chegar ao fim, mas ainda há tempo para novas fases, e esta é a minha! Estou muito feliz com o resultado”, lê-se na partilha.

O profissional por detrás da transformação, Ruben Gomes, afirmou que a experiência foi “uma fusão perfeita de exigência, eficácia e inovação”.

Nos comentários, os seguidores do ex-concorrente do “Big Brother” foram rápidos a reagir, assim como a namorada, Bruna Gomes, que reagiu com “Oh meu Deus”. “Gostei muito”, “Gatão” e “Ficou ótimo” foram alguns dos comentários.