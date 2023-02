Betty Grafstein com dívidas às finanças portuguesas

Betty Grafstein, mulher de José Castelo Branco, consta na lista de devedores às finanças portuguesas.

De acordo com a revista “TV Guia”, Betty Grafstein, de 94 anos, tem três penhoras num total de dezenas de milhares de euros em processos de execução fiscal que foram instaurados pelas finanças. A empresária conta ainda com várias hipotecas, nomeadamente, a do palacete em Sintra.

A primeira, de acordo com o que tem sido revelado, terá sido voluntária, no valor de 300 mil euros, em fevereiro de 2006, tendo como garantia o palacete. Nesse mesmo ano, em dezembro, terá contraído ainda um empréstimo junto do BCP de 200 mil euros, mais uma vez, o palacete foi dado como garantia.

Um ano depois, a companheira de José Castelo Branco terá pedido mais um empréstimo de 200 mil euros e o palacete voltou a ser dado como garantia, nessa altura a conta já ia em 700 mil euros.

A revista “TV Guia” afirma ainda que Betty Grafstein terá cumprido as suas obrigações com o BCP mas não com as finanças. Ou seja, em novembro de 2018, o serviço de Finanças de Sintra-1 terá avançado com um processo de execução fiscal com a penhora de perto de 10 mil euros.

Já em outubro, de 2020, terá surgido uma nova penhora das Finanças de mais de 37 mil euros e outra em março, de 2022, à volta de 3500 euros.