Beyoncé doa seis milhões de dólares aos mais carenciados

Beyoncé vai doar seis milhões de dólares, mais de cinco milhões de euros, a uma instituição de caridade que está a ajudar os mais carenciados nesta altura em que se vive uma pandemia.

A organização solidária da cantora norte-americana BEYGood vai fazer uma parceira com a Start Small, que pertence ao CEO do Twitter, Jack Dorsey, para entregar refeições aos mais necessitados.

O anúncio desta boa-nova foi feito pela intérprete no seu site. Esta ação solidária visa atingir todas as cidades dos Estados Unidades e tem como meta fazer chegar as coisas mais básicas às pessoas que estão a passar dificuldades.

Sabe-se ainda, através do comunicado que Beyoncé divulgou, que parte dinheiro doado vai para a Universidade da Califórnia, Los Angeles e da National Alliance of Mental e para organizações como a No Kid Hungry, Bread of Life e World Central Kitchen, entre outras.

