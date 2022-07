Bibá Pitta recorda a mãe: “Onde quer que estejas vamos sempre festejar”

Bibá Pitta recordou, este domingo, 24 de julho, a mãe, que completaria mais um aniversário. “A festa vai continuar porque onde quer que estejas vamos sempre festejar!” afirmou.

Este domingo foi um dia repleto de nostalgia para “socialite” porque a sua progenitora celebraria mais um ano. No perfil de Instagram, Bibá Pitta explicou que a data foi comemorada com as músicas da mãe.

“Mãe querida, é dia de festa. É o dia que tu mais adoravas, o dia dos teus anos! A festa vai continuar porque onde quer que estejas vamos sempre festejar!” começou por garantir nas redes sociais.

A “socialite” lembrou as “gargalhadas, os mimos, beijos, abraços e voz rouca” da progenitora: “As músicas tocam, ouve-se a tua voz em todos os cantos e, com saudades, relembramos a tua voz rouca a chamar por nós. Os abraços, beijos, mimos, alegria e as gargalhadas de um dia que não tinha fim”.

“Tantas saudades! Sente o meu abraço apertado, mãe, sente o abraço de todos nós”, rematou.