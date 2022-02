Bibá Pittá sobre filha Madalena: “Ser mais humano, mais genuíno e bondoso”

Bibá Pittá assinalou publicamente o 22.º aniversário da sua filha Madalena com uma mensagem que deixou os seguidores rendidos ao amor entre mãe e filha.

É dia de festa em casa da socialite. É que a sua filha Madalena completa mais um ano e como não podia deixar de ser a progenitora utilizou as redes sociais para enviar uma declaração.

“Foste feita com tanto tanto amor que o teu cromossoma triplicou! O ser mais humano mais genuíno e bondoso que alguma vez conheci, a personificação do amor sem limites por quem eu daria a vida sem hesitar”, começou por afirmar Bibá Pittá no Instagram.

“A única que está sempre disponível para os outros, a nossa popstar, a diva das divas, a nossa Índia, a que todos os dias nos surpreende com a graça da sua maravilhosa existência!” prosseguiu.

A socialite foi mais longe: “Tu és a minha princesa e enquanto viver sou a tua ‘aia’, sou quem cuido de ti, te proteja, te ama incondicionalmente como se estivesses sempre ligada a mim. As duas somos uma! Amo-te até à estrelinha mais bonita do céu que está sempre a olhar por nós”, rematou.

Rapidamente, na secção de comentários, entre os diversos elogios ao seu gesto, destaque para o comentário de Felipa Garnel. “Fizeste-me chorar! Parabéns às duas. Um beijo enorme para essa Madalena que eu adoro”, comentou a diretora de Programas da TVI.

Além de Madalena, Bibá Pittá e o marido, Fernando Gouveia, também são pais de Maria, Tomás, Salvador e Dinis.

LEIA TAMBÉM: