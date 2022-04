“Big Brother 2020”: Cláudio Ramos feliz com “belíssima noite de televisão”

View this post on Instagram

… A fotografia é de ontem. Depois do ensaio. Sou dos que gosta de contemplar um estúdio vazio, sem tudo aquilo que o vai encher dali a pouco tempo. Ontem era ainda mais importante fazê-lo. Quando ali voltasse, já vestido para a noite e descesse as escadas, teria público ao vivo e a @apipocamaisdoce que estreava o seu sofá. O público, como sempre defendi, é a respiração de um programa destes. Sabia que me esperava uma noite cheia de emoções. Disse-o logo no começo. Sabia que a noite se permitia ser especial. Tenho a imensa noção da responsabilidade que é estar à frente de uma equipa que prepara este espectáculo para Domingo à noite. Ontem pensei muito nisso! Nos que passam horas a desenhar um alinhamento, dos que ficam depois o tempo todo frente ao ecrã a ver o alinhamento ser desenhado à sua frente, dos que desenham desenfreadamente até estar tudo pronto e na capacidade de improviso que é preciso ter para que o desenho saia do agrado de todos, mesmo com rabiscos tortos aqui e ali, ou apagões com borrachas gastas feitos para acertar. Devo este ‘jogo de cintura’ aos muitos anos de day time, devo um alinhamento como este ao esforço de uma equipa que em cada momento entrega a alma inteira para que seja perfeito e devo o estar aqui ao @nuno.sant0s que acreditou que eu podia ter mãos para meter na tela o desenho em forma de um quadro que o espectador quisesse admirar no seu serão. Ontem pensei muito nisso. Por isso fiquei mais tempo após o ensaio. sozinho! A respirar o cenário que seria palco para uma belíssima noite de televisão. Num projecto destes é impossível agradar ao mundo inteiro, mas a minha felicidade passa por vos entregar um bom produto de televisão. Dar-lhe grandeza, fazê-lo voar. É essa a minha missão. A nossa missão! Entregar um produto que honre o entretenimento em Portugal. Ontem, quando cheguei a casa e guardei o ‘estojo’ do desenho. Fi-lo feliz. Muito feliz! . Tenham uma semana feliz e obrigado ♥️ . #euclaudio #claudioramos