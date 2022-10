“Big Brother”: Catarina Severiano em lágrimas após discussão com Miguel Vicente

Catarina Severiano ficou em lágrimas após uma discussão com Miguel Vicente dentro do “Big Brother 2022”. Os dois concorrentes não pouparam nas críticas.

O jovem algarvio deparou-se com pensos e tampões sujos em cima da roupa na casa de banho. Sem saber o autor da brincadeira, o concorrente acabou por atirar que a brincadeira se tratava de “uma vergonha para as mulheres de todo o mundo”.

Catarina Severiano saiu em defesa do sexo feminino e afirmou: “Não fales das mulheres no geral, fala das tuas mulheres”. Por sentir que a sua família estava a ser atacada, o jogador molhou a concorrente com água e a seguir colocou-lhe creme no cabelo.

Catarina não se ficou, garantindo que não tolera este tipo de comportamento por parte de ninguém. “Já vi isto antes e eu não tolero isto a ninguém. Nenhum homem me faz isto”, disse, emocionada.

“Tens de nascer muitas mais vezes para me faltares ao respeito outra vez. Ouviste bem? Aquilo que me fizeste é uma falta de respeito. Tens de nascer muitas mais vezes para me faltares ao respeito e eu ter medo de ti”, afirmou, acusando Miguel Vicente ser “um monstro”.