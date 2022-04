“Big Brother Famosos”: Bernardo Sousa pede Bruna Gomes em namoro

Bernardo Sousa e Bruna Gomes, o primeiro casal da nova edição de “Big Brother Famosos”. na TVI, oficializaram a sua relação na última gala.

Tudo aconteceu este domingo, 3 de abril, durante uma conversa com Cristina Ferreira no confessionário. A apresentadora acabou por dar um “empurrãozinho” ao piloto de ralis para que este pedisse a brasileira em namoro. A “digital influecer” apesar de um pouco envergonhada afirmou: “Quero!”.

No entanto, recorde-se que a semana que passou foi marcada por momentos de tensão entre o casal. Na última quarta-feira, 31 de março, Bernardo Sousa e Bruna Gomes tiveram uma conversa séria e colocaram os pontos nos “i’s”. “Tu tens um coração do caraças, um princípio muito grande. Também a vida te fez assim, a tua essência está aí e eu raramente me engano em relação a isso. Por isso, continua assim. Dói às vezes, porque eu queria mais ou queria ter certeza de alguma coisa mais, logo se vê…”, acabou por afirmar o piloto.