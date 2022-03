“Big Brother Famosos”: Bruna Gomes assume vontade de ser “mãe sozinha”

Bruna Gomes, em conversa com Marco Costa e Marie, fez uma revelação sobre o que pensa acerca de constituir família.

A concorrente do “Big Brother Famosos”, na TVI, confessou, numa conversa com os dois colegas da casa mais vigiada do país, que julga que irá ser mãe sozinha.

“Acho que vou ser mãe sozinha, na realidade”, começou por dizer. Esta afirmação fez com que o pasteleiro questionasse a “digital influencer”:”Podes fazê-lo, mas porquê? Sei que é mais fácil para a mulher ser mãe sozinha do que para um homem ser pai sozinho”.

“Acho que não, acho que só tens que te sentir preparado para isso”, atirou, de seguida, a brasileira. “Aqui em Portugal é muito difícil?” perguntou ainda. “Muito complicado, anos e anos. Dificultam muito a vida das pessoas”, respondeu Marco Costa.