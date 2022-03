“Big Brother Famosos”: Bruna Gomes chora ao lembrar antiga relação

Bruna Gomes, uma das concorrentes do “Big Brother Famosos”, na TVI, emocionou-se durante o jantar desta terça-feira, 8 de março, ao lembrar a relação que manteve com o “youtuber” Filipe Neto.

Durante o convívio entre as concorrentes do “reality show” da estação de Queluz de Baixo, Sara Aleixo confrontou a brasileira com o facto de, aparentemente, ter feito parecer a atriz fútil.

“Já apresentei várias coisas em que tive de saber, estudar e correr atrás, porque estava com uma pessoa que era muito maior que eu e tive que, dentro da minha profissão, gritar muito para conquistar as coisas que queria, porque eu era sempre a sombra de uma pessoa”, atirou a “influencer”.

“Mesmo doente, mesmo a passar por uma depressão, colocava um ‘carão’ e ia atrás das minhas coisas para mostrar, não só às pessoas, a mim mesma, que eu era capaz de qualquer coisa”, acrescentou, referindo que tendo em conta a sua história não seria capaz de ver a intérprete como alguém “superficial”.

Bruna Gomes e Filipe Neto mantiveram uma relação por vários anos e que terminou recentemente.