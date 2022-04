“Big Brother Famosos”: Bruna Gomes fala sobre o namoro com Bernardo Sousa

Bruna Gomes falou sobre o namoro oficializado com Bernardo Sousa, dentro do “Big Brother Famosos”, da TVI.

Após o pedido de namoro do piloto de ralis, na gala de domingo passado, 3 de abril, a concorrente brasileira confessou, na sala junto dos colegas, que é “bom” estarem os dois “na mesma página”.

“Disse-lhes que vai continuar tudo na mesma, mas senti que precisava de dar este passo com o Bernardo porque tenho o meu jeito e ele tem o dele. Confesso que, como não me consigo expressar aqui tanto, devido à minha personalidade, não queria que ele parecesse parvo”, explicou.

“Estamos na mesma página agora, do mesmo livro. Estou mais contente do que ele. Se me perguntassem agora se estava apaixonada, eu dizia que sim”, garantiu, em jeito de conclusão.

Já o piloto assumiu que esperava ter sido expulso da casa mais vigiada do país. “Há coisas que não são para aqui chamadas, tinha uma esperança porque tinha questões pendentes na minha vida lá fora que me podiam levar a sair este fim de semana. As coisas não foram nesse rumo, sei que perdi uma coisa importante para a minha carreira, mas ganhei outra que foi estar aqui que pode abrir portas no futuro”, disse o piloto de ralis.

Contudo, o jogador do “reality show” admitiu ter ficado “muito feliz” por continuar no programa. “De certa forma, sinto-me protegido e amado por cada um de vocês. Sei que estou bem, isto será um mal pequeno por um bem maior. Assim será e assim continuarei a acreditar. E olhe, ganhei uma namorada e a vida continua. O que há de vir será melhor e seguramente continuar aqui com vocês fará parte disso e será uma alegria maior quando chegar o meu dia. Mas senti-me confortado quando fui salvo”, prosseguiu.

Lembre-se que, anteriormente, o “Big Brother” já tinha perguntado a Bruna Gomes se estava apaixonada por Bernardo Sousa. No entanto, na altura, a concorrente disse que “não”.