“Big Brother Famosos”: Bruna Gomes lembra depressão

Depois de Bruna Gomes ter revelado que, em 2020, sofreu uma “crise depressiva”, a concorrente do “Big Brother Famosos” (TVI) voltou a abordar o tema dentro da casa.

A influenciadora digital lembrou a “última experiência” que teve com o distúrbio alimentar em que “empurrava” comida porque já estava doente e precisava de comer para tomar os medicamentos.

“A última experiência que tive com o meu distúrbio alimentar, obviamente tive uma crise intensa de depressão, não tinha fome mas empurravam-me comida porque já estava doente e precisava de me medicar. E para os medicamentos tu precisas de comer”, disse. “Isso dava-me tristeza também”, afirmou ainda.

“Tu só vais vendo realmente as pequenas coisas que foste acumulando quando explode alguma coisa. Aí tu vês o tanto de coisas que tens de cuidar. Perdi-me de uma forma que quando vi e quando explodiu a minha cabeça… por isso é que fiquei sem vontade de viver. Olhei-me ao espelho e falo assim: ‘por onde é que vou começar? Está tudo errado’”, disse.

Recorde-se que Bruna Gomes e Bernardo Sousa vivem uma relação dentro da “casa mais vigiada do país”. “Estamos na mesma página agora, do mesmo livro. Estou mais contente do que ele. Se me perguntassem agora se estava apaixonada, dizia que sim”, afirmou.

O pedido de namoro foi feito pelo piloto de ralis durante uma das galas de domingo.