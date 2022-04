“Big Brother Famosos”: Bruno de Carvalho recorda polémica com o Sporting

Bruno de Carvalho esteve à conversa com os colegas de casa no “Big Brother Famosos”, da TVI, e acabou por recordar a polémica em que esteve envolvido com o clube leonino.

O ex-presidente do Sporting Clube de Portugal falou sobre o impacto que a polémica teve na família. O concorrente do “reality show” da estação privada admitiu que a mãe ainda chora devido à situação.

“Crio as minhas opiniões do que vou lendo e vendo, mas as pessoas não me vão ouvir a dizer a, b, c ou d que não sejam coisas concretas das pessoas. Com hipótese da pessoa se poder defender de coisas concretas, a mim é tudo abstrato”, começou por dizer.

“Marcou-me muito, sobretudo, porque hoje ainda a minha mãe chora, o meu pai como beirão que é não chora, mas chora ao pé dos meus filhos. Gostava que os meus pais e as minhas filhas pudessem ter uma vida mais normal e que não fosse só partilhada entre elas”, desabafou.

O também DJ referiu o sofrimento da filha mais velha: “As pessoas podem fingir uns tempos que não as afeta e a minha filha mais velha este ano foi-se completamente abaixo. Já passaram três anos. Não perdoo às pessoas isso, aquilo por que estou a passar. Posso perdoar se as pessoas pedirem perdão e desculpa, não porque sou um ser perfeito, mas porque ultrapassaram todos os limites do razoável”.

“Estou em casa casa no dia de hoje e ainda ouço pessoas na televisão que falam do dinheiro que o Bruno roubou e o estado caótico em que o Bruno deixou as coisas todas. O populista só diz o que as pessoas querem ouvir, eu digo o que as pessoas não querem ouvir. Ou alguém ainda lhes está a pagar para fazerem uma coisa dessas ou de facto são atrasadas mentais, peço desculpa”, rematou.