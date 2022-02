“Big Brother Famosos”: Família de Liliana Almeida emite comunicado

A família de Liliana Almeida recorreu às redes sociais da cantora para emitir um comunicado sobre a polémica em que a artista se vê envolvida nos últimos dias.

“Em nome da Liliana, família e amigos queremos agradecer o apoio que temos recebido até aqui. O nosso muito obrigada”, começam por dizer.

“Mas do mesmo modo, repudiamos toda e qualquer mensagem de ódio emitida ou recebida, na sequência dos últimos acontecimentos. O que queremos deixar aqui patente é que apoiamos e apoiaremos a Liliana nas decisões que a mesma decide tomar. Foi-nos pedido para confiar, e é isso que vamos fazer. Acreditamos nos princípios e valores da Lili e naquilo que é o interior dela. A todos um bem-haja”, remataram.

Recorde-se que Liliana Almeida e Bruno de Carvalho, expulso na última gala do “Big Brother Famosos”, na TVI, mantinham uma relação dentro da “casa mais vigiada do país” e que agora anda nas bocas do mundo. A Comissão de Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou uma queixa no Ministério Público por comportamentos “ameaçadores” do empresário para com a cantora.

O empresário tem sido acusado de manipular a ex- Non Stop e de protagonizar uma relação abusiva. Desde a sua saída tem feito vários comentários no Twitter onde tece críticas ao formato. O DJ fez ainda um direto no Instagram, depois de uma noite solitária e apenas na companhia de uma garrafa de whiskey, onde exigiu falar com a família da companheira.