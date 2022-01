“Big Brother Famosos”: Jorge Guerreiro recorda a morte do irmão

Jorge Guerreiro revelou alguns dos momentos mais marcantes da sua vida na emissão da sua “curva da vida” no “Big Brother Famosos”.

O cantor começou por explicar que é o irmão mais novo, o “caçula” da família, o que também contribuiu para ter uma relação muito especial com os progenitores. O músico recordou ainda que teve um grande amor aos 25 anos e que o gosto pela música começou muito cedo na sua vida.

A voz de “Tu Estás Lé Lé Lé” desabafou ainda sobre a morte do pai que foi vítima de um cancro: “Consegui despedir-me porque em fevereiro de 2017 o meu pai foi internado. Cheguei ao pé dele, mas ele já não abria os olhos. Mas eu dei-lhe a mão e ele apertou a minha. Tenho a certeza que aquele apertar de mão foi uma despedida. Mas ‘Big’ eu falo com ele todos os dias e tenha a certeza que ele está comigo e com os meus irmãos”.

De seguida, o cantor revelou ainda outra perda trágica na sua vida: “Em maio de 2021 estava com a minha mãe e o meu telefone toca. Abracei-me a ela e percebeu que aquele abraço não era um abraço normal e eu disse-lhe que o meu irmão tinha falecido. Aquilo foi um terror tão grande e tenho remorsos de não ter ido ter com ele a Valência”.

“Mas por ter tido uma vida tão boa, todas estas perdas, a morte do meu irmão e do meu pai, fizeram com que eu repensasse em tudo e pusesse tudo em causa. Em relação ao amor ficou uma amizade”, disse.