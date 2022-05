“Big Brother”: Mostrado confronto entre Nuno Homem de Sá e Gonçalo Quinaz

Nuno Homem de Sá e Gonçalo Quinaz protagonizaram uma forte discussão na casa do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, na noite de terça-feira, 17 de maio, e, após muita contestação na Internet, a estação disponibilizou as imagens.

Tudo aconteceu durante as nomeações. Enquanto António se encontrava no confessionário a falar com Cristina Ferreira foi possível ouvir gritos que indicavam uma violenta discussão e eventual agressão.

Na génese do confronto está um “BB Play” protagonizado pelos concorrentes Nuno Homem de Sá e Gonçalo Quinaz e que resultou numa troca de acusações.

“Aquilo que eu acho é que dentro desta casa pode-se jogar de várias formas. Isto para mim não é jogar. A agressão verbal constante a que este senhor me tem submetido diariamente… não somos de ferro. Há um dia que, por mais que não queiramos e evitemos, vamos acabar por responder. Porque chega-se a um ponto que isto chega. Tenho filhos, sou filho, sou neto, isto para mim é de mais”, começou por afirmar Gonçalo Quinaz.

De seguida e após mais algumas farpas, Nuno Homem de Sá atirou: “Cérebro menos do que uma galinha”.

“Quando falo das pessoas aqui dentro falo do jogo delas, não tenho qualquer intenção de ter esse tipo de intercâmbio com quem quer que seja dentro desta casa. Isto é um jogo, vale pelo que é. ele caiu na esparrela, montei-lhe a armadilha… Pronto, é a vida… não aguenta a pressão, vá embora”, explicou de seguida o ator.

Rapidamente, o antigo jogador de futebol questionou o “Big” se se devia dirigir à casa-de-banho ao que o intérprete reagiu: “Se calhar é melhor, pela quantidade de m**** que tens nessa cabeça é melhores ires já para a casa de banho… mentiroso”.

“Tira a m**** que tens na boca”, responde Quinaz. “Cérebro menor que uma galinha este gajo”, retorquiu Homem de Sá. “Tu tens grande, mas não é grande coisa, é o teu problema”, continuou o ex-atleta.

“Isto não acaba assim, comigo e contigo não acaba no dia cinco”, assegurou Quinaz que se exaltou quando Nuno Homem de Sá mencionou os seus filhos. “Espero que os teus filhos estejam a ver, sinceramente espero”, picou o ator.

“Não voltas a tocar no nome dos meus filhos (…) Voltas a mencionar o nome dos meus filhos e eu parto-te a cara”, reagiu Quinaz.

“Não me toques que morres já aí direitinho, ficas aí estendidinho”, atirou Nuno Homem de Sá.

“De seguida, o ex-futebolista dirigiu-se para o corredor, acompanhado por Catarina Siqueira, que o tentava acalmar. Ainda transtornado com a situação, Gonçalo Quinaz foi até à casa-de-banho onde virou alguns bancos tendo começado a correr de seguida e obrigado a produção a fechar a porta de acesso à sala. “Para, por favor”, gritou Catarina.

Mais tarde, Nuno Homem de Sá foi chamado ao confessionário para comentar a briga e afirmou: “Sinto-me triste por ter ajudado a espoletar esta esta situação, mas não me sinto culpado, podia ter evitado mas não consegui”.