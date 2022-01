“Big Brother”: “Pipoca Mais Doce” preocupada com a saúde mental de André Filipe

A comentadora do “Extra”, da TVI, garante que dará um beijo ao concorrente do “Big Brother – A Revolução” se ele provar ser “normal” quando sair da casa.

O comportamento de André Filipe continuam a ser destaque. Apesar das críticas que o jogador tem recebido, Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, mostrou-se preocupada com a saúde mental de André Filipe, mas afirmou que se estiver a jogar é “magistral”.

“Já lhe achei muita graça, e, agora, já estou mais na fase da pena, e isto é uma coisa que me preocupa um bocadinho”, referiu a blogger. “Ou ele está a jogar e, se está a jogar, é magistral e, quando sair, se ele provar ser um ser normal durante um mês dou-lhe um beijo na boca. Fica aqui dito”, acrescentou.

“Porque é um ator do caraças, ou ele tem ali, efetivamente, uma qualquer patologia psíquica, e isso já me parece mais preocupante. Não acho que o comportamento dele seja normal. Não sei é se ele já era assim, ou se ficou assim na casa”, acrescentou a também comediante.

Recrode-se que Carina discutiu com André Filipe esta terça-feira durante o momento em que estavam todos na sala depois de uma conversa com o “Big Brother” e pediu para que este respeitasse a saúde mental dos restantes jogadores do “reality show”.

LEIA TAMBÉM: