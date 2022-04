Bill Gates despede-se do pai: “Ele era tudo que tento ser”

O pai de Bill Gates morreu, esta segunda-feira, aos 94 anos. O fundador da Microsoft despediu-se de William H. Gates II com uma homenagem emotiva, na qual realçou a importância do patriarca em todas as conquistas.

O empresário recordou, num testemunho publicado no blogue “Gates Notes”, “a sabedoria, generosidade, empatia e humildade” do “verdadeiro Bill Gates”, revelando o papel fundamental deste na criação da Microsoft.

“As minhas irmãs, Kristi e Libby, e eu temos muita sorte de ter sido criados pelos nossos pais. […] Eu sabia que o amor e o apoio deles eram incondicionais, mesmo quando discutíamos durante a minha adolescência. Tenho a certeza de que esse é um dos motivos pelos quais me senti confortável em correr grandes riscos quando era jovem, como deixar a faculdade para começar a Microsoft”, referiu.

O seu progenitor desempenhou um papel importante na criação da fundação que Bill Gates tem com a sua mulher.

“Uma noite, na década de 1990, antes de começarmos a nossa fundação, Melinda, o meu pai e eu estávamos na fila do cinema. Eu e a Melinda conversávamos sobre como estávamos a receber cada vez mais pedidos de ajuda pelo correio. O pai disse apenas: ‘Talvez possa ajudar’”, contou.

O criador da Microsoft sublinhou ainda que “experiência de ser filho” de um antigo advogado “foi incrível”. “As pessoas costumavam perguntar ao meu pai se ele era o verdadeiro Bill Gates. A verdade é que ele era tudo aquilo que eu tento ser”.