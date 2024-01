Billie Eilish elogia a cantora portuguesa MARO: “Ela é inacreditável”

Durante o podcast “Awards Chatter”, do The Hollywood Reporter, Billie Eilish destacou o tema “We’ve been loving in silence” de MARO.

Levou ao Festival da Eurovisão, onde representou Portugal, o tema “Saudade Saudade” e foi, durante o podcast “Awards Chatter”, do The Hollywood Reporter, que viu o trabalho a ser elogiado pela cantora Billie Eilish.

“A canção que basicamente foi mesmo a banda sonora para a minha vida durante um período mais difícil foi uma canção chamada ‘We’ve been loving in silence’, de uma artista chamada MARO”, disse a intérprete de “Happier Than Ever”.

Ao lado, o irmão, Finneas O’Connell, também aproveitou para elogiar a cantora portuguesa: “Tem uma voz incrível”. “Ela é inacreditável, nem consigo ouvir a canção, destrói-me completamente”, rematou Billie.

Nas redes sociais, MARO destacou o momento e escreveu: “As palavras mais doces da mais fixe de todas! Obrigada”.