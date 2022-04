Billie Eilish explica por que motivo não lê comentários nas redes sociais

Billie Eilish revelou está mais afastada do mundo virtual e explicou o motivo desta sua decisão.

A cantora norte-americana, de 18 anos, explicou, numa entrevista à BBC, que ler os comentários que eram feitos nas respetivas contas das redes sociais estava a arruinar-lhe a vida.

“Estavam a arruinar-me a vida… novamente”, disse a artista. “É estranho porque quanto mais fixes forem as coisas que tenho a possibilidade de fazer mais as pessoas me detestam. É uma loucura”, acrescentou.

A intérprete da canção oficial do 25.º filme da saga de James Bond, “No Time to Die”, afirmou que já devia ter parado de ler os comentários há mais tempo. No entanto, Billie Eilish “sempre quis manter contacto com os fãs e continuar a falar com eles”.

