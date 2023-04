Biquínis sexys: Vanessa Martins lança nova coleção de swimwear

Vanessa Martins lançou uma nova coleção de swimwear, “Slow Summer”, inspirada na “brisa suave do verão” e no “som relaxante das ondas”.

A atriz e influenciadora digital lançou mais uma coleção de swimwear. São oito novos modelos, 12 biquínis, dois bodies e dois vestidos.

“Slow Summer é um termo que se refere a uma tendência crescente de desacelerar durante a temporada de verão. As pessoas hoje, cada vez mais, procuram um verão tranquilo e relaxante, com tempo para desfrutar de atividades ao ar livre, passar tempo com família e amigos e, simplesmente, descansar”, pode ler-se no comunicado.

Projetada ao detalhe e fotografada em Aljezur, Praia do Canal Nature Resort, a coleção, pautada por tons sóbrios e discretos, conta, segundo Vanessa Martins, com tecidos de alta qualidade e durabilidade.

“A pedido das muitas clientes do Universo Frederica, o modelo Comporta volta a estar presente nesta coleção na sua cor best-seller bronze e em mais duas cores: castanho e ocre” é ainda referido na nota enviada à Imprensa.

Além do Comporta, os modelos Formentera, Santorini, Tulum, Bora-Bora, Copacabana, Positano e Capri juntam-se à coleção.